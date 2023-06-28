Kocaeli'de bayramın ilk günü 281 kişi kurbanlık keserken yaralandı

Kocaeli’de bayramının ilk gününde kurban keserken elindeki bıçak ve satırla veya hayvanın tekmesiyle yaralayan 281 kişi hastaneye koştu.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de Kurban Bayramı’nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak veya satırla kendini yaralayan ya da hayvanın tekmesi ve boynuzuyla yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulansla veya kendi imkanlarıyla hastanelere gelen 281 kişi, acil ünitelerinde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan vatandaşların taburcu edildikleri öğrenildi.