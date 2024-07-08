Komandoların Irak'ın kuzeyine indiği sahneler nefes kesti

Komandoların hava hücum harekatı çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde zorlu arazi şartlarına indiği sahneler nefesleri kesti.

Komandoların Irak'ın kuzeyine indiği sahneler nefes kesti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Komandoların hava hücum harekatı çerçevesinde Irak’ın kuzeyinde zorlu arazi şartlarına indiği sahneler nefesleri kesti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hava hücum harekatında tahliye halatı ile zorlu araziye inen Türk komandolarını paylaştı. Nefes kesen anın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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