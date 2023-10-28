Kontrolden çıkan araç takla attı, genç çift hafif yaralandı
Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan genç çift hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan genç çift hafif yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiliye göre 41 AİT 230 plakalı otomobil sürücüsü, İnegöl’den Yenişehir’e doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağışlı havanın etkisiyle savrulan araç, orta refüje çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yanına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler vatandaşların araçtan çıkardığı hafif yaralı genç çifti hastaneye sevk etti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.