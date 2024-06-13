Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ayaş’ın Başağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünün O.İ.’nin yaptığı (28) 06 BFF 567 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.İ.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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