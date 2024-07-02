Köprü ayağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Hamitabat köyü civarında meydana gelen kazada köprü ayağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Köprü ayağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Hamitabat köyü civarında meydana gelen kazada köprü ayağına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

kaza, Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Hamitabat bacaları civarında meydana geldi. Yiğit A. idaresindeki 34 FUH 678 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.