Kosovalı Mergime bebek şifayı Türkiye'de buldu

Kartal Kızılay Hastanesi’nde ilk kez doğuştan görme kaybı olan 18 aylık Kosovalı bebeğe kornea nakil ameliyatı yapıldı.

Kornea nakli, görme yetilerini kaybeden ya da doğuştan görme kaybı olan görme bozukluğu yaşayan hastalara umut oluyor. Hayatını kaybeden kişilerden alınan ve özel sıvılar içinde tutulan kornealar, yapılan çalışmaların ardından belirlenen hastalara ameliyatla naklediliyor. Erken teşhisin önemli olduğu kornea naklinde, beynin görmeyen gözü tembelleştirmesine izin vermeden kornea nakliyle göze ışık girmeye başlıyor.

Dünyayı sadece bir gözüyle gören ve doğuştan sol gözünün korneası kapalı olan 18 aylık Kosovalı Mergime Berisha’nın ameliyatı Kartal Kızılay Hastanesi’nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Atakan ve ekibi tarafından yapıldı.

Op. Dr. Mehmet Atakan, hastanın kendilerine geldiğinde, sol gözünde normalde görmeyi sağlayan kornea tabakasının saydam olmadığını bu nedenle sol gözüne ışık girmediğini söyledi.

18 aylık bir bebeğin muayenesinin çok zor olduğunu, tedavi edildikten sonra kornea nakli ameliyatına karar verdiklerini belirten Atakan, "Kornea dokusu tamamen bembeyaz olduğunda dışarıdan göz içerisinde herhangi bir ışık giremez. Işık girmediği zaman da o gözün fonksiyonu gelişemez. Çünkü görme öğrenilen bir olaydır. Zaman içerisinde eğer göze ışık girmezse beyin tarafından o artık tembelleştirilir. Dolayısıyla daha sonra da herhangi bir şekilde tedaviye cevap vermez hale gelir. Bu nedenle biz çocuğa kornea nakli planladık." dedi.

Atakan, hastanın gözüne başarılı bir ameliyatla yeni korneasını taktıklarını, yapılan kontrollerde herhangi bir problemin olmadığını ve korneasının gözüyle gayet uyumlu olduğunu belirtti.

Op. Dr. Atakan, kapalı olan göze ışık girmeye başladığını, bundan sonraki sürecin uzun soluklu olacağını ve dikişlerin alındıktan sonra görmenin rehabilitasyon sürecine başlanacağını söyleyerek şöyle devam etti: "Normal şartlarda nakil olan gözle uyum sağlandığı takdirde hasta çoğunlukla hayatını idame ettirecek şekilde normal bir duruma gelebilir. Bunun oluşması içinde hastayla hekim arasında iletişim çok önemli. Bu hastanın da görme duyusunu mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmayı ve hayatını normal bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Önce, beyine ışık gelecek ardından biz göze tekrar görmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz."

Kornea naklinin Türkiye’de yapıldığını ancak Kızılay grubu içerisinde ilk kez Kartal Hastanesi’nde yapıldığını ifade eden Atakan, ekibiyle birlikte bu ameliyatı gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.