Kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak

Ticaret Bakanlığı’nın kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına yönelik getirdiği uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilerek ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde Ticaret Bakanlığı 18 Ağustos 2022 tarihinde karar almıştı.

Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldü. Gelinen noktada çalışmalar tamamlandı.

Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu işletmelerin Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığınca idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.