Küçükçekmece'de ağaçlık alanda ceset bulundu

İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’ndeki boş alanda ceset bulundu. Cesette herhangi bir darp izine rastlanmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık yerde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polisin yaptığı aramada cesedin Sezai Tarakçı’ya (60) ait olduğu belirlendi. Polis, yaptığı incelemenin ardından Tarakçı’nın vücudunda herhangi bir darp izinin olmadığını belirledi. Yapılan incelemenin ardından 60 yaşındaki adamın cesedi Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.