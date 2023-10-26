Küçükçekmece'de Cumhuriyet'in 100. yılı için '2. Yüzyıla Merhaba' konseri düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi tarafından, Cumhuriyet’in 100. yılına özel “2. Yüzyıla Merhaba” konseri düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri ve öğretmenleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve türküleri, Cumhuriyet’in 100. yılına özel “2. Yüzyıla Merhaba” dinletisinde seslendirdi.

“Cumhuriyet’imizin 100. yılında Küçükçekmece Belediyesi olarak bir dizi etkinlik yapıyoruz"

Dinleti hakkında konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Cumhuriyet’imizin 100. yılında Küçükçekmece Belediyesi olarak bir dizi etkinlik yapıyoruz. Aslında biz geçtiğimiz mart ayından itibaren Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlamaya başladık. Bu hafta kutlamaları yoğunlaştırdık. Bugün Müzik Akademisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hem Atatürk’ün sevdiği şarkıları hem de klasik müzik parçalarını seslendirerek Cumhuriyet’in 2. yüzyılına büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle merhaba diyecekler. Öğrencilerimiz keman, piyano, bağlama ve çeşitli enstrümanlarla bugün yurttaşlarımızın karşısında olacaklar. Tabii ki belediyemizin etkinlikleri bunlarla sınırlı değil. Cuma günü saat 18.00’de Cennet Kültür Merkezi’nde ’Sanata Yön Verenler’ adıyla 100 sanatçının 100 eserini sergiliyoruz. Pazar günü Cem Adrian konseriyle Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde saat 21.00’de 2. yüzyıla merhaba diyeceğiz. Cumhuriyet’in aydınlık yüzünü, bilim yüzünü bir kez daha tüm yurttaşlarımızla paylaşıp 2. yüzyıla güzel mesajlar vereceğiz" dedi.