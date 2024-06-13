Kurban Bayramı boyunca kesintisiz enerji için ekipler sahada olacak

Trakya’da 1.3 milyondan fazla abonesine elektrik enerjisi hizmeti veren TREDAŞ, tüketicilerin Kurban Bayramı tatili boyunca enerji kesintisi yaşamamak için 7 gün 24 saat boyunca 467 personel ve 116 araçla sahada olacak.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde, 20 bin kilometrekare alanda 1,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), hizmet bölgesinde enerji sıkıntısı yaşanmaması için 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili boyunca sahada olacak.

15-23 Haziran tarihleri arasında, yaşanabilecek muhtemel arızalara hızla çözüm üretmek hedefiyle 467 arıza onarım ve bakım personelini ve 116 aracı 7/24 sahada bulunduracak olan TREDAŞ, acil durumlarda kullanılmak üzere, 51 jeneratör, 6 kablo test aracı, 4 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 5 mobil trafoyu uygun noktalarda devreye girmeye hazır halde bekletecek.

Yapay Zekâ Tredaş Enerjik, taleplere anlık cevap veriyor

Kurban Bayramı’nda özellikle tatil beldelerindeki nüfus yoğunluğu nedeniyle artan enerji talebine sorunsuz yanıt vermek amacıyla hazırlıklarını yapan TREDAŞ, “Operasyon Merkezi” ile bayram boyunca elektrik şebekelerini uzaktan kontrol ederek sahadaki ekiplerin çalışmalarını anlık takip etmeye devam edecek. Bu sayede herhangi bir arıza ve kesinti durumunda dakikalar gibi kısa bir sürede olaya müdahale edilerek sorunun giderilmesi sağlanacak.

Planlı kesinti haricinde gerçekleşebilecek arıza durumlarında müşteriler için iletişim kanallarını da güçlendiren TREDAŞ, 186 Çağrı Merkezi, web sitesi ve yapay zekâ TREDAŞ Enerjik üzerinden müşterilerinin taleplerini anlık olarak dinleyecek.