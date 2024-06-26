Kurban Bayramı'nda öne çıkan teknolojik ürünler

Teknosa’nın datalarına göre Kurban Bayramı döneminde en çok tercih edilen teknolojik ürünler akıllı telefonlar, şarj cihazları, bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler oldu.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, uzun bir tatil dönemine denk gelen Kurban Bayramı’nda tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği teknolojik ürünleri açıkladı. Markanın datalarına göre tüketici tercihlerinde akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde başı çekerken, telefonlarla birlikte şarj cihazları satışlarında artış yaşandı. Eğitim ve eğlencenin vazgeçilmezleri LCD TV’ler, tabletler ve bluetooth kulaklıklar popülerliklerini korurken, okulların kapanmasının da etkisiyle gaming notebook’lara olan ilgi arttı. Kullanım kolaylığıyla evlerin gözdesi şarjlı süpürgelere olan ilgi sürerken, yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranlı televizyonlar popülerliklerini korudu. Sıcak havalarında da etkisiyle vantilatörler bu dönemde tüketici tercihlerinde öne çıktı.

Küçük ev aletlerine ilgi sürüyor

Kurban Bayramı’nda ciro katkısına göre en çok artış gösteren ürünler akıllı telefon, tablet ve gaming notebook olurken, satışlarda payı artan ürünler vantilatör, şarjlı süpürge ve gaming notebook oldu. Bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında Kurban Bayramı’nda espresso makineleri yüzde 58, şarjlı süpürge yüzde 44, fritöz, ütü ve robot süpürge ise yüzde 30 oranlarında daha fazla satıldı.