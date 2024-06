Kurban eti taşımak için kullanılan poşetlerin sağlamlığını insan taşıyarak test etti

TAKİP ET

Ankara’da esnaflık yapan Battal Gazi Aydoğan, kurban eti taşımak için kullanılan poşetlerin sağlamlığını göstermek için poşetle insan taşıdı. Aydoğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı video milyonlarca insana ulaştı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde ev eşyalarından kırtasiye ürünlerine kadar birçok ürün satan esnaf Battal Gazi Aydoğan, Kurban Bayramı öncesi sıra dışı bir yöntem kullanarak kurban eti taşımak için kullanılan poşetlerin sağlamlığını test etti. Aydoğan, mağazasında sattığı et poşetinde arkadaşını taşıyarak videoya çekti ve sosyal medyada paylaştı. Poşetin sağlamlığını 62 kilo arkadaşını poşette taşıyarak gösteren Aydoğan, paylaştığı video ile birçok olumlu tepki aldı. Aydoğan, kimi vatandaşın kendisini şehir dışından arayarak kargo ile et poşet istediğini kimisinin de poşeti eğlence amaçlı kullanmak için satın aldığını dile getirdi. 12 yıldır Sincan’da esnaflık yapan Aydoğan, vatandaşlardan gelen güzel tepkilerin yanı sıra sosyal medyada da “Poşetler derdimi taşır mı” gibi geri dönüşlerin kendisini mutlu ettiğini ekledi.

“Biz de bu kadar tutulacağını düşünmüyorduk ama bayağı da izlendi”

2012 yılından beri Sincan’ın Ankara Caddesi’nde esnaflık yapan Aydoğan, her Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların poşetin kaç kiloya kadar taşıdığı sorularına pratik bir çözüm bulmak için videoyu çektiklerini ifade etti. Aydoğan, ürünleri yıllardır sattıklarını ancak çektikleri video ile daha çok tanındığını dile getirerek, “Biz bu elimde gördüğünüz ürünü yıllardır satıyoruz. Ama çok talep oluyor. Bayramlarda falan Kurban Bayramı’nda çok satıyoruz. Müşteriler soruyor. Mesela diyor ki bu beş kilo taşır mı? On kilo taşır mı? Yirmi kilo taşır mı? Bu sorulara çok maruz kalıyorduk. Biz de zaten sosyal medyada mağazamız için içerik üretiyoruz. Orada soranlara göstermek için sordum arkadaşa ‘kaç kilosun’ dedim ‘68 kiloyum abi’ dedi. ‘Gel dedim seni bir deneyelim, müşteri de görsün sağlamlığını’ dedik. Herkes sorup duruyordu noktayı koyalım dedik. Biz de bu kadar tutulacağını düşünmüyorduk ama bayağı da izlendi” diye konuştu.

Videodan sonra poşeti amacı dışında kullananlar oldu

Aldıkları ürünleri kendileri test ederek videoya çektiklerini dile getiren Aydoğan, “Mesela kırılmaz bir şey alırız, kendimiz kaldırır atarız. Öyle test ederiz dedik. Biz de doğal bir şekilde kardeşimiz geldi, işte kaldırdık ettik. Millet temas olmadığını fark etsin diye ‘temas olmasın’ dedik. Poşetin yırtılmadığını, dayanıklılığını müşterilerimize göstermek istedik. Videonun sonrasında çok manyak tepkiler aldık. Yani biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Instagram’da, Twitter’da olumlu tepkiler oldu. ‘Millet poşetler derdimi taşır mı’, ‘70 kiloyu taşır mı’ gibi çok güzel yorumlar oldu. Biz de yorumlara güzel cevaplar verdik. Sonra ertesi gün arkadaşlar geldi, poşeti 2-3 gündür et dışında her şey için sattık. Mesela arkadaşlar geldi, poşet alıp resim çekinmek için alan oldu. Poşet ile resim çektirenler bile var. Mesela arkadaşın biri geldi en çok ona güldüm, ‘Ben bu sene kurban kesemeyeceğim. Ben bu sene poşetimi alacağım, seneye kurban keseceğim’ diyenler oldu” ifadelerini kullandı.

“113 kiloyum, beni bile taşıdı”

Her Kurban Bayramı öncesinde et poşetlerini sattıklarını sözlerine ekleyen Aydoğan, “Normal piyasada marketlerin falan kullandığı poşetle hiç alakası yoktur. Bu poşet et taşıma poşeti olarak diye geçer, sağlamdır. İnsanlar sadece taşıması için kurban zamanında leğen veya kovayla uğraşmasınlar diye buna dolduruyorlar iki poşette bütün eti taşıyorlar. Biz denedik, 68 kilo taşıyor çift kat yaptım ben 113 kiloyum beni bile taşıdı. Telefonumuz tıkandı yani, mesela yüzlerce arkadaş kargo ile istediler ama kargomuz yoktu maalesef gönderemedik onlara” şeklinde konuştu.