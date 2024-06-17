Kurban kesimi bayramın ikinci gününde de sürüyor

İstanbul Bahçelievler’de kurban kesimi bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Bahçelievler’de kurban kesimleri tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, Bahçelievler Belediyesi ait kesim yerinde dini görevlerini yerine getirerek kurbanlarını kesiyor. Belediye ekipleri tarafından hijyen kuralları çerçevesinde sırayla kesilen kurbanlar parçalanarak sahiplerine teslim ediliyor. Kesilen hayvanlar ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile belediyeye ait veteriner ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Kurbanını kesmeye gelen Abdulhalim Karataş isimli vatandaş, "Kurbanı kestik, Allah herkese nasip etsin. Burada kestirmek kolaydır, belediye kesiyor, temizliyor veriyor. Diğer yerlerde iyi ki yasaklamış. Temizdir, lezzetlidir. Anında kesip veriyorlar" diye konuştu.

Çok beklemediklerini belirten Selahattin Aslan isimli vatandaş ise, "Bugün kurbanımızı kestik, Allah herkesin hayrını kabul etsin. İkinci gün daha rahat daha sakin. Sistem güzel, belediyenin sistemi gayet güzel, temiz, hijyen daha rahat. Fazla beklemedik, yarım saat falan oldu, kestiler" dedi.