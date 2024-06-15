Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Otobüste hiçbir yolcunun olmaması ise faciayı önledi.

Kaza, saat 21.20 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otobüs, iddiaya göre ek sefer için otogara seyir halindeyken aşırı yağış nedeniyle sürüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs önce yolun sağındaki toprak alana vurdu, ardından yan yatarak durabildi. Kazada şoför ve muavin hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.