Laguna Lounge mutfağında Portekiz lezzetleri

Bodrum’un önemli koylarından Yalıçiftlik’te faaliyet gösteren Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un imza restoranı Laguna Lounge, misafirlerine Portekiz mutfağının geleneksel lezzetlerini bir araya getiren özel bir menü sundu.

Bodrum Yalıçiftlik’te faaliyet gösteren ve geçtiğimiz günlerde Antakya mutfağının özel lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un imza restoranı Laguna Lounge, bu kez Portekiz mutfağının özel lezzetlerine ev sahipliği yaptı.

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un Executive Şef’i Orhan Demirok ve ‘Gastro Team’ ile birlikte Portekiz’in Albufeira kentinde faaliyet gösteren Hapimag Albufeira’nın Executive Şefi Antonio Carlos tarafından hazırlanan Portekiz lezzetleri, ‘Laguna Lounge’ restoranında misafirlerin beğenisine sunuldu.

Otel misafirlerinin yanı sıra dışarıdan gelen misafirlere de açık olan ‘Laguna Lounge’ta sunulan menüde Portekiz’in geleneksel deniz mahsulleri yemeği “Cataplana”, Piri-Piri sosunda marine edilmiş piliç ve ‘chocolate salami’ gibi Portekiz’e özel tatlar yer aldı. Şef Carlos’un hazırladığı yemekler, tesiste konaklayan yerli ve yabancı misafirlerden yoğun ilgi gördü.

Farklı mutfakları deneyimleme imkânı

Misafirler, Antep, Antakya gibi başta Türkiye’ye özgü yerel lezzetler olmak üzere dünyanın birçok yerinden farklı mutfakları deneyimleme şansı buluyor. Verilen bilgiye göre; başta ‘Laguna Lounge’ olmak üzere otelin a la carte restoranlarına özel bir lezzet anlayışı kazandıran Executive Şef Orhan Demirok ve ‘Sea Garden Gastro Team’ tarafından hazırlanan menüler, geleneksel ve uluslararası tatları zarif yorumlarla sunuyor. Fine dining konseptli ‘Laguna Lounge’ta ayrıca her Cumartesi Cüneyt Kurt ile özel ‘dinner and dance’ partileri düzenleniyor. Yerel lezzetlere öncelik veren Sea Garden Gastro Team, misafirlere sağlıklı, rafine ve mevsimindeki taze yemekleri, doğru ve saf haliyle sunmayı vadediyor.