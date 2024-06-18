Lekelenmeme hakkı kapsamında 1 milyon 81 bin 129 kişi asılsız ihbarlara karşı korundu

Adalet Bakanı Tunç, masumiyet karinesinin korunması amacıyla hayata geçirilen Lekelenmeme Hakkı kapsamında 2017 yılından bu yana 1 milyon 81 bin 129 kişi hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar (SYOK) verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, masumiyet karinesini koruyup güçlendirmek adına bazı yeni düzenleme ve uygulamaların ceza adaleti sistemine kazandırıldığını söyledi.

“1 milyon 81 bin 129 dosyaya SYOK verilmiştir”

2017 yılında CMK’da lekelenmeme hakkına ilişkin önemli bir değişiklik yapıldığını aktaran Bakan Tunç, “Bu değişiklikle hiç kimsenin haksız, temelsiz ve yersiz suçlamalarla muhatap olmaması sağlanmıştır. Böylece önemli ve hassas bir ihtiyaç karşılanmıştır. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 25 Ağustos 2017 tarihinden bugüne kadar toplam 1 milyon 435 bin 596 ihbar dosyası açılmış ve bu dosyalardan 1 milyon 81 bin 129’ü hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar (SYOK) verilmiştir” dedi.

Bakan Tunç, “Günümüz insan hakları anlayışının en önemli parçalarından biri olan lekelenmeme hakkı, suçsuzluk veya bir başka deyişle masumiyet karinesini de kapsayan geniş bir kavramdır” ifadelerini kullandı.

Türk Hukuk Sistemi içerisine dâhil edilen bu düzenleme ile kişi hakkındaki ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması veya konusunun suç oluşturmadığının açıkça anlaşılması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilebilmesi sağlandı. SYOK kararı ile mesnetsiz ihbar ve şikâyete maruz kalan vatandaşlar şüpheli sıfatı almıyor, verilen karar ayrı bir sisteme kaydediliyor ve kişinin toplum nezdinde zarar görmesinin önüne geçiliyor.