LGS öncesi moral kahvaltısı

Odak Okulları Müdürlüğü, LGS hazırlık sürecini tamamlayan ve son deneme sınavını da tamamlayan 8. Sınıf öğrenci ve öğretmenlerine Silivri sahilinde kahvaltı etkinliği düzenledi.Sahilde denize nazır, keyifli kahvaltılarını yapan ve güneşin tadını çıkaran öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi ve sınav öncesi moral buldu.Okul Müdürlüğü, ilk günden beri sabırla bu yolculuğu devam ettiren öğrencilerine sınavda başarılar diledi.