Lüleburgazlı güreşçi Nil Avrupa'yı titretti

Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde yer alan Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’da 24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonasında, kadınlar 49 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş, altın madalyaya ulaştı. Aktaş yarı finalde Azerbaycanlı rakibi Esra Mamadlı’yı kıyasıya mücadele sonucu ile 4-3 yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Macar rakibi Szonja Nemeth’i net bir skorla 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi olan genç sporcu, başarısıyla adını tüm Avrupa’ya duyurdu.

Vali Ekici, ailesiyle birlikte izledi

Nil Aktaş’ın final mücadelesini ise Kırklareli Valisi Birol Ekici Aktaş ailesi ile birlikte izledi. Vali Birol Ekici, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, “U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonasında 49 kilogramda Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nil Aktaş’ı ve ailesini tebrik ederim. Sporcumuzun başarılarının devamını dilerim” dedi.