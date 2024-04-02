Maç sonu 3'lüsü Fernando Muslera'dan

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Hatayspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Maç sonu 3'lüsü Fernando Muslera'dan
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Hatayspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Hatayspor’u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik galibiyetini tribünlere giderek kutladı. Bu karşılaşmaya ile birlikte Galatasaray’da 500. resmi müsabakasına çıkan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.

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Daha sonra bütün futbolcular ve teknik heyet kale arkasındaki tribüne karşı kol kola gerek marşlar söyledi.