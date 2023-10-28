Maher Holding'ten 29 Ekim resepsiyonu

Maher Holding Cumhuriyet’in 100.yılına özel bir resepsiyon gerçekleştirdi. Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen’in katılımıyla Quick Tower’da gerçekleştirilen resepsiyona yönetim kadrosu ve holding çalışanları tam kadro katılım sağladı.

Maher Holding CEO’su ve yönetim kadrosu holding çalışanlarıyla 29 Ekim’i kutladı. Cumhuriyet’in 100. yılına özel gerçekleştirilen resepsiyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tüm Grup çalışanlarının bulunduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda; Maher Holding CEO ‘su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Uluçeçen, Cumhuriyet’in 100. Yılının anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada demokratik cumhuriyete vurgu yaparak, Cumhuriyet’e en çok demokrasinin yakıştığını söyledi.

Resepsiyonda konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ise “Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te yalnızca cumhuriyeti değil, aynı zamanda Türk milletinin ve Türk devletinin varlığının sürekliliğini ilan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır.’ sözünün anlamı budur ve derin anlamları olan bu söz bize büyük vazifeler yüklemektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere adeta vasiyeti olan bu direktiften anlamamız gereken, milletimizin ve devletimizin varlığını, birliğini, sürekliliğini korumak için daima hassas, çalışkan, üretken olmamız gerektiğidir. Cumhuriyetimiz büyük gayretler ve büyük fedakârlıklar ile kurulmuş, bugüne gelmiştir. Bizden sonra da ilelebet payidar kalmasının yolu, bizlerin aynı heyecan ile çalışmaya devam etmemizdir. Sigorta sektörü olarak çalışmalarımızda bize rehber olacak örnekler de yine devletimizin, medeniyetimizin sürekliliği içinde saklıdır. Bugünkü sigortacılık çalışmalarımızın bir anlamda temelini oluşturan sorumluluğun özünde varlığın, eşyanın, hayatın sürekliliğinin sağlanması vardır. Modern sigortacılık anlayışının temelinde de bu sorumluluk vardır. Sigortacılık, varlığın başına olumsuz bir şey gelmemesinin değil, bir olumsuzluk olduğunda varlığı, eşyayı, hayatı bir şekilde tekrar yerine koyabilmenin, sürekliliğini sağlayabilmenin garantisidir. Bizler de Maher Holding, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta olarak devletimizin, milletimizin sahip olduğu varlıkların ve birikimlerin sürekliliğinin sağlanması yolunda sürdürdüğümüz çalışmalarla Cumhuriyetimiz ‘in yeni yüzyılında ve daha nice yüz yıllarında pay sahibi olmanın azmi ve sevinci ile doluyuz. Bu sevinç, bu azim sayesindedir ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi "Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır" açıklamasında bulundu.