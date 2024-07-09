Mars Logistics'ten Samsun'da Yeni Transfer Merkezi

İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Konya, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Afyon, Mersin, Antalya, Samsun illerinde toplam 21 transfer merkezi bulunan Mars Logistics, Yurtiçi Dağıtım Kanalları Bölümüyle müşterilerine Adana, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerine parsiyel taşımacılık, Türkiye’nin bütün illerine ise komple taşımacılık hizmetlerini sunuyor.

Müşterilerinin işlerinde kolaylık sağlayan, talep ve isteklere göre büyümesini, sunduğu hizmetleri geliştiren ve yatırımlar yapan Mars Logistics, Yurtiçi Dağıtım Kanalları Bölümü ile tekstil, otomotiv, elektrik elektronik, içecek, yedek parça, metal, endüstriyel makine sektörleri başta olmak üzere bütün sektörlerdeki müşterilerine komple ve parsiyel taşımacılık, crossdock hizmeti, ev teslimatı, lowbed taşıması, konteyner taşıması, milkrun operasyonları, müşteriye özel dedike araç, mikro dağıtım operasyonları ve müşteriye özel butik hizmetleri ve bayi ortak depolama, ev ve bayi teslimatı hizmetleri, bölgesel depo yönetimi, depolama, dağıtım ve sipariş takip sistemi sunuyor.

Karadeniz Bölgesi’ne parsiyel dağıtım hizmeti sunulacak

Konuyla ilgili konuşan Mars Logistics Yurtiçi Dağıtım Kanalları Grup Başkanı Mahmut Yortaç, 81 ilden 81 ile komple taşımacılığın yanında parsiyel taşımacılık hizmeti de sunduklarını ve gün geçtikçe transfer merkezi ve dağıtım ağını genişlettiklerini belirtti. Yortaç, “Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda müşterilerimize yeni çözümler ve operasyonel iyileştirme ve geliştirmeler sağlıyoruz, yeni depo ve transfer merkezleri açıyoruz. Gün geçtikçe parsiyel dağıtım hizmeti sunduğumuz il ve ilçe sayımızı artırıyoruz. Her gün ortalama 1 milyon desi taşımacılık yaptığımız parsiyel dağıtımda, yaklaşık 25 bin koli ürün elleçliyor ve dağıtıma çıkarıyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Samsun transfer merkezini hayata geçirdiklerini söyleyen Yortaç, “Samsun’da açtığımız transfer merkezimiz ile Karadeniz Bölgesi’nde bulunan tüm müşterilerimiz için parsiyel dağıtım hizmeti vermeye başlıyoruz.” diyerek, açılan yeni deponun Karadeniz Bölgesi’ndeki müşterilerinin işlerini geliştirmede destek olacağını belirtti.

Yurtiçi Dağıtım Kanalları’nda %170 büyüme

Yortaç, Mars Logistics Yurtiçi Dağıtım Kanalları Bölümü’nün geçtiğimiz sene %170 büyüdüğünü belirterek, “İş hacmimizin büyümesi ve müşterilerimizin taleplerinin artması ile birlikte sadece yurt içi dağıtım operasyonlarında kullanmak için geçtiğimiz sene 8 depolama ve dağıtım merkezi açtık. Bu sene sonuna kadar 7 depo daha açmayı planlıyoruz.” dedi ve tecrübeli operasyon ekibi ile Türkiye’nin her iline ulaştıklarını belirterek yeni depo yatırımlarının yolda olduğunun da altını çizdi.

Parsiyel dağıtımda takip kolaylığı

Kullandıkları yazılım ile başta parsiyel dağıtım olmak üzere sunulan bütün hizmetlerde müşterilerine takip kolaylığı sunduklarını söyleyen Yortaç, “Geliştirdiğimiz ve müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz, kendilerine özel tanımlanan portal ile müşterilerimize araç takip sistemi, araç planlama ve rotalama hizmetinin altında tek ekrandan operasyon yönetebilme, zaman ve iş gücü tasarrufu, yakıt kullanımını azaltma, kaynakları verimli kullanma, il ve ilçe bazlı araç planlama, araç doluluğuna, teslim tarih ve saatine, trafik yoğunluğuna göre araç planlama hizmetleri sunuyoruz.” dedi. “Müşterilerimizin bayileri tüm ürün stoklarını ve siparişlerin durumunu görebiliyor, portal üzerinde raporlamalar yapabiliyorlar. Ayrıca tüketicilere yaptıkları satışlar için de portalı kullanabiliyorlar.” diyen Yortaç, müşterilerin sevk, talimat ve KPI performans raporlamalarına da bu portal sayesinde kolaylıkla ulaşabildiklerini belirtti. Sürücü ve kuryelerin de portalın mobil uygulama versiyonunu kullandığını belirten Yortaç, “Bu yazılımımız ile ayrıca sürücü ve kuryelerimiz de mobil uygulamalarımızı kullanarak lojistik süreçlerini kolaylaştırarak teslimatları rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar.” diyerek sözlerini noktaladı.



Mars Logistics Hakkında:

1989 yılında kurulan, 2.850’nin üzerinde profesyonel çalışanı olan Mars Logistics, tüm lojistik hizmetlerinin sunulduğu bir grup şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı hizmeti sunan Mars Logistics, proje taşımacılığı, intermodal taşımacılık, fuar ve etkinlik lojistiği, depolama, gümrük yönetimi ve sigorta alanlarında da hizmet vererek müşterilerine entegre bir sistem sunmaktadır. Merkezi İstanbul’da olan, yurtiçinde ve yurtdışında şubeleri bulunan Mars, 290.918 m²’lik açık ve kapalı alanda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri ile müşterilerine akıllı çözümler sağlamaktadır. Mars Logistics başta otomotiv ve tekstil olmak üzere kimya, sağlık, kozmetik, enerji, perakende gibi birçok sektöre sektör bazında özel çözümler geliştirmektedir. Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından birine sahip olan Mars Logistics, Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’e karayolu taşımacılığı hizmeti vermektedir. WIN’in kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kargo ise dünyanın tüm ülkelerine ulaşmakta ve havayolu & denizyolu taşımacılığında da profesyonel bir sistem sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 150 şirketi arasında yer alan Mars, yayınladığı sürdürülebilirlik raporu ile Türkiye’deki GRI onaylı A+ seviyesindeki ilk 10 firmadan birisi olmayı başarmıştır. Lojistik sektöründe fark yaratarak büyümesini sürdüren Mars Logistics, Intermodal Taşıma Sistemi ile çevreci ve sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmaktadır. Sektörde sürekli gelişimi ve değişimi hedefleyen Mars, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde özellikle eğitime destek vermeye odaklanmıştır.