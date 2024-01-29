Martı, İstanbul'daki 100 bin TAG sürücüsünü festival ile kutladı

Türkiye’nin önde gelen ulaşım uygulamalarından Martı, İstanbul’daki 100 bin TAG sürücüsüne ulaşmanın sevincini festival ile kutladı. Binlerce kişinin katıldığı TAGFest’te ,TAG hizmetinin ülkemizde paylaşım ekonomisine sağladığı değerli katkılar ve bu hizmetin önemli bir dönüm noktası olduğu da vurgulandı.

Martı’nın 100 bininci TAG sürücüsüne ulaşması Ora Arena’da düzenlenen TAGFest’te kutlandı. Festivale binlerce TAG sürücüsü ve Martı kullanıcısı katıldı. Etkinlikte İrem Derici sahne aldı, sanatçının enerjik performansı katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik, Martı’nın İstanbul’daki ulaşım sektörüne yenilikçi yaklaşımları ve paylaşım ekonomisine olan katkılarının somut bir göstergesi olarak, şirketin sektördeki etkisini pekiştirdi.

“Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği şart”

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaptığı konuşmada, İstanbul’daki 100 bin TAG sürücüsü ve ailelerinin Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesini istediğini belirtti. Öktem, “2009 yılından bu yana dünyanın birçok yerinde uygulanan paylaşımlı yolculuk, çevreci taşımacılığın ve güvenli ulaşımın temel taşıdır. Türkiye’nin de en kısa zamanda bu yönetmeliği benimsemesi gerekiyor. Bu, teknolojik ve ekonomik ilerlemenin bir parçası” dedi.

“Türkiye, büyük ekonomiler arasında eksik kalıyor”

Öktem, dünyanın en büyük 50 ekonomisi arasında paylaşımlı yolculuk yönetmeliğine sahip olmayan tek ülke olarak Türkiye’nin bu alandaki eksikliğine dikkat çekti. Öktem, “Dünyanın 150’den fazla ülkesinde ve 10 binden fazla şehirde bu hizmet mevcut. Bizim de global ekonomideki yerimizi sağlamlaştırmamız ve bu modern taşımacılık modelini benimsememiz gerekiyor” diye konuştu.

‘‘Paylaşımlı yolculuk ekosisteminde güvenlik sorunu olmayacak’’

Paylaşımlı yolculuk ekosistemiyle yolculukta güvenlik sorunu olmayacağını da belirten Öktem, ‘‘Sistemimizde arabaya kimin bindiği belli, bilgileri kayıtlı. Gittikleri güzergâhları kayıt altında. Önlerinden geçtikleri mobese kayıtları belli. O mobeselerin güzergâhları belli. Yani bugüne kadar birçok TAG yolculuğu oldu, bir kişi ne çantasını kaybetti, ne telefonunu kaybetti. Ayrıca bu kayıtları devletimize de ileteceğiz. Böylelikle asayiş olaylarının çözülmesi de çok hızlanacak’’ ifadelerini kullandı.

Öktem taksi sorunun çözümünün vatandaşların oy kullanırken tercihlerini önemli oranda etkileyeceğini de dile getirdi. Öktem, ‘‘Bugün taksi emekçilerinin yüzde 95’i kiracıdır. Bunların hiçbirinin sosyal güvencesi yok. Günde 12 saat çalışıyorlar. Yevmiye ödüyorlar. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. İnanılmaz bir emek sömürüsü var. Taksi plakası sayısı artarsa emek sömürüsü artar. Biz 100 bin sürücüyüz. Ailelerle ise 400 bin kişilik dev bir camiayız. Martı camiası İstanbul’daki en büyük camiadır. Bu kadar zorlu bir seçimde taksi sorunu kesinlikle sonucu etkileyecektir’’ şeklinde konuştu.