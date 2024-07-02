Metabolik sağlık, yaşam kalitesinin gizli anahtarı

Metabolik sağlığın, açlık kan şekeri seviyesi, bel çevresi genişliği, tansiyon ve kolesterol seviyesi gibi faktörlere bağlı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Bora Kazım Bölek, bu faktörlerin normal sınırların dışına çıkması durumunda tip 2 diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok farklı hastalığa yol açabileceğini vurguladı.

Grip aşıları ve metabolik sağlık

Grip aşıları genellikle her yıl yenilenen ve doktorlar tarafından grip virüsünün ciddi komplikasyonlara neden olabileceği kişilere önerilen aşılardır. Ancak, grip aşılarının metabolik sağlığı bozulmuş kişilerde daha az etkili olabileceği belirtilmektedir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bora Kazım Bölek, grip aşısından maksimum verim alabilmek için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzının önemini belirtti.

Fareler üzerinde yapılan çalışmalar

Bölek, “Fareler üzerinde yapılan deneylerde, obez farelerin grip aşısı olmalarına rağmen influenza virüsüne karşı bağışıklık gösteremedikleri ve hastalığa yenik düştükleri bildirilmektedir. Bu çalışmanın ilginç bir diğer sonucu ise, obezken aşılanan farelerin sağlıklı kilolara dönmelerine rağmen grip virüsüne karşı direnç gösterememeleridir. Obezitenin kronik enflamasyon ve bozulmuş bağışıklık sistemi cevabıyla ilişkilendirilmesi, bu kişilerin aşıya beklenen yüksek antikor cevabını verememesine neden olmaktadır. Bölek, bu durumu aşının etkinliğini azaltan önemli bir faktör olarak belirtmektedir” diye konuştu.

Sağlıklı yaşam tarzının önemi

Aşılamadan ne kadar süre önce sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzına geçilmesi gerektiğini açıklayan Bölek, bu sürenin aşılamadan 4 hafta önce başlaması gerektiğini belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Bölek, sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzıyla güçlü bir bağışıklığın sağlanabileceğini ve griple birlikte ortaya çıkabilecek çeşitli komplikasyonların azaltılabileceğini vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Bölek, sağlıklı bir yaşam tarzının sadece daha kaliteli bir yaşam sunmakla kalmayıp, aşıların etkinliğini artırarak ciddi hastalıklara karşı daha güçlü bir koruma sağlayabileceğinin altını çizdi.