Meteoroloji Uzmanı uyardı: 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor'

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, “Bu yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman civarında kırkların üzerinde sıcaklıklar görüyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, İHA muhabirine haftalık hava durumunu değerlendirdi. Çarşamba günü Türkiye’de aralıklı sağanak yağışların görüleceğini söyleyen Özdemirci, “Doğu Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusuyla, Hakkari, Sinop, Samsun ve Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar özellikle Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olarak gerçekleşecek. Ordu, Giresun ve Trabzon’un da iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülecek” ifadelerini kullandı.

Özdemirci, Çarşamba günü Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise havanın parçalı bulutlu olacağını belirtti. Perşembe günü önemli bir yağışın olmadığını dile getiren Özdemirci; Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinde sağanak olabileceğini aktardı.

“Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklentimiz var”

Cumartesi günü ise Akdeniz’de Toroslar mevkiinde sağanak yağışlar görüleceğine dikkati çeken Özdemirci, “Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklentimiz var. Cumartesi günü Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yine ağırlıklı sağanak yağışlar göreceğiz” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor

Özdemirci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Önümüzdeki günler itibariyle de bölgenin genelinde otuz beş derecenin üzerinde sıcaklık var. 40- 41 derecelerde gerçekleşiyor. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman civarında kırkların üzerinde sıcaklıklar görüyoruz.”