Meteorolojiden Bursa son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu. Yarın 18.00'dan başlayıp cumartesi günü 23.59'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi Kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu. Yarın 18.00’dan başlayıp cumartesi günü 23.59’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi; "Kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"