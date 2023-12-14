Meteorolojiden Bursa son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu. Yarın 18.00’dan başlayıp cumartesi günü 23.59’a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi; "Kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"