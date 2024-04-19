Metro Turizm otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı

Kırklareli'nde Metro Turizm yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Metro Turizm otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde Metro Turizm yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bulgaristan’a gitmek için İstanbul’dan çıkan Metro Turizm’e ait Mercedes Marka X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü, Kavaklı Beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi.

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Kazanın etkisiyle sürücünün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.