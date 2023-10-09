Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesisi ortak proje üretecek

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında, ortak projeler geliştirmek ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek amacıyla planlama ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir’de eğitimin her kademesini etkileyecek önemli yatırımlar hayata geçiriliyor, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi göz önünde bulundurularak başarılı proje ve çalışmalara imza atılıyor. Eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumlar arasında yürütülen ortak çalışmalar önemsenerek iş birliği ağı daha da genişliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Levent Mertoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet İnan, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nezaket Elif Binici ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın’ın bulunduğu planlama ve değerlendirme toplantısında; Balıkesir’de var olan eğitim kalitesinin daha da artırılması amacıyla kurumlar arası güç birliği yapılarak ortak projeler geliştirilip uygulanacağı üzerinde duruldu.

İl MEM toplantı salonunda gerçekleştirilen, proje ve iş birliği çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda; Balıkesir eğitim ailesini oluşturan yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler için eğitim akademileri kurularak Balıkesir’de eğitime farklı bir nefes kazandırılacağının altı çizildi.