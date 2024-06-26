Milli heyecan meydanlarda yaşanacak
Bu akşam 22.00'de Türkiye A Milli Futbol Takımı Çekya ile karşılacak. Bursa'da kurulacak dev ekranlarla mücadele izlenebilecek.
Bu akşam 22.00’de Türkiye A Milli Futbol Takımı Çekya ile karşılacak. Bursa’da kurulacak dev ekranlarla mücadele izlenebilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol takımının EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki Çekya maçını tüm vatandaşların büyük bir coşku içerisinde izleyebilmesi için ‘Sandalyeni kap gel’ diyerek Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Eski Atatürk Stadyumu’nda (Millet Bahçesi) dev ekranlar kurulacak.