Milli heyecan meydanlarda yaşanacak

Bu akşam 22.00'de Türkiye A Milli Futbol Takımı Çekya ile karşılacak. Bursa'da kurulacak dev ekranlarla mücadele izlenebilecek.

Milli heyecan meydanlarda yaşanacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bu akşam 22.00’de Türkiye A Milli Futbol Takımı Çekya ile karşılacak. Bursa’da kurulacak dev ekranlarla mücadele izlenebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol takımının EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki Çekya maçını tüm vatandaşların büyük bir coşku içerisinde izleyebilmesi için ‘Sandalyeni kap gel’ diyerek Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Eski Atatürk Stadyumu’nda (Millet Bahçesi) dev ekranlar kurulacak.

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