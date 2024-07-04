Milli takım kazandı, balık ekmek içecekle birlikte 120 liraya düştü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takım’ın başarısı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Türkiye’nin Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan, galibiyetin ardından balık ekmek ve içecek fiyatlarını 120 liraya indirerek herkesi balık yemeye davet etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takım’ın başarısı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Beylikdüzü merkezde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, galibiyetin ardından balık ekmek ve içecek fiyatlarını 120 liraya indirdi. Beylikdüzü’nde bulunan coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Milli Takım lehine tezahüratlarda bulundu. Galibiyet sevincine ortak olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, meşaleler yakarak tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

Türkiye Olarak Tarih Yazıyoruz

Galibiyetin haklı gururunu yaşıyoruz diyen müze kurucusu Kenan Balcı, “Avrupa’da Türkiye olarak tarih yazıyoruz. Grup elemelerinden başarı ile çıktı. Avusturya karşısında çok güzel bir galibiyet aldık. Türkiye olarak çok mutluyuz. İnşallah finale de ismimizi yazdıracağız. Bize bu zaferi yaşatan bütün futbolcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Biz bu zafere çok inanmıştık. İnanıyorum ki kupa bizim olacak” ifadelerini kullandı.

Balık Ekmek İçecek Sadece 120 Lira

Türkiye’nin ve Milli Takım’ın aldığı galibiyet nedeniyle balık ekmek ve içecek fiyatlarını düşürdüklerini ifade eden Balcı, “Bu galibiyet karşısında bizde balık ekmek ve içecek fiyatlarını 120 liraya düşürdük. Hem vatandaşlarımız sağlıklı olan balığı yesin. Hem de bu güzel günlerde balık ekmeğin keyfini çıkarsınlar. Kılçık, kemik yok. Lezzetli ve ucuz. Ayrıca su ve çaylarda ikramımız. Bütün vatandaşlarımızı Beylikdüzü merkezde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri’ne bekliyoruz” dedi.