Minik öğrencilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Ankara'da Yurt-Kur Anaokulunda Cumhuriyetin 100'üncü yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı.
Ankara’da Yurt-Kur Anaokulunda Cumhuriyetin 100’üncü yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı.
Cumhuriyetin 100’üncü yılı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Yurt-Kur Anaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamada öğrenciler tarafından hazırlanan birtakım gösteriler yapıldı. Kutlamaya öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra aileler de katıldı.