Minik öğrencilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Ankara'da Yurt-Kur Anaokulunda Cumhuriyetin 100'üncü yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı.

Minik öğrencilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara’da Yurt-Kur Anaokulunda Cumhuriyetin 100’üncü yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Yurt-Kur Anaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamada öğrenciler tarafından hazırlanan birtakım gösteriler yapıldı. Kutlamaya öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra aileler de katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman