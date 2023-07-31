Moda yapay zekâ ile buluştu

E-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, yapay zekâ teknolojisi yardımıyla platformda yer alan yeni sezon ürünlerinden oluşturduğu kombinleri ‘AI Couture’ podyumunda kullanıcılarının beğenisine sundu.

Online moda ve alışveriş platformu Modanisa, moda ile yapay zekayı bir araya getirdiğini duyurdu. Modanisa, platformda yer alan private label markaların yeni sezon ürünlerini yapay zekâ teknolojisiyle kombinleyerek ‘AI Couture’ adı altında ‘Runway’e taşıdı. Kullanıcılar, ‘AI Couture’ yardımıyla platformda satılan yeni sezon ürünleriyle hazırlanan kombinleri podyumda görme imkânı buluyor.

Sektörün dijitalleşmesi konusunda çalışmalar yürüten Modanisa, son olarak mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden hayata geçirdiği satış kanalı üzerinden sevilen ürünlerini müşterileriyle buluşturmaya başlamıştı. Verilen bilgiye göre; kullanıcılar, markanın WhatsApp numarasıyla konuşma başlattıklarında, platforma üyelik oluşturarak giriş yapıp, uygulamadaki kategorilerden seçili ürünleri listeleyebiliyor.

Marka, beş kıtadan kullanıcılarına günlük giyimden abiyeye, ayakkabıdan aksesuara ihtiyaç duyduğu ürünleri sundu. Londra, Dubai ve Jakarta’da düzenlenen Modest Fashion Week konseptini hayata geçiren markanın, modayı tüm kadınlar için daha erişilebilir hale getirme misyonuyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.