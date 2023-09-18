Modanisa'dan sonbahara özel seçenekler

Uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, sonbahar dönemine özel hazırladığı koleksiyonu satışa sundu. Platformda Eylül ayına özel indirim festivali de devam ediyor.

Modanisa'dan sonbahara özel seçenekler
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa, sonbahar dönemine özel hazırladığı koleksiyonu satışa sundu. Platformda Eylül ayına özel indirim festivali de devam ediyor.

Modanisa, yeni sonbahar koleksiyonunu kullanıcılarının beğenisine sundu. Yapılan açıklamaya göre, sonbahar koleksiyonunda Modanisa’nın Refka, Benin, Alia ve Tuva gibi kendi markalarına ek olarak yüzlerce marka tarafından hazırlanan özel tasarım ürünleri de yer alıyor. Sonbahara özel eklenen koleksiyonda sezonun pastel tonlarında hazırlanmış abiye ürünlerin yanı sıra, kap, pardesü, trençkot gibi mevsime özel ürün seçenekleri bulunuyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Platformda Eylül ayına özel indirim festivali de sürüyor. Festival kapsamında kullanıcılara, sepete ve alışveriş yaptıkları güne özel indirim imkanları sunulduğu açıklandı.