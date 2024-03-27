Motosiklet sürücüsü 112 ambulansı için fermuar sistemi yaptırdı

Bursa'da seyir halinde olan ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. O anlar 112 personelinin kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü 112 ambulansı için fermuar sistemi yaptırdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da seyir halinde olan ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. O anlar 112 personelinin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Bir vakaya seyir halinde olan 112 ekibini gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçti. Trafiği ‘Fermuar’ sistemiyle açmaya çalışan ve ambulansa adeta eskortluk yapan motosiklet sürücüsünün örnek davranışı, kameraya yansıdı.

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4dosgb
4dosgb
4dosgb

Görüntüyü izleyenler bir hayat kurtarılmasına yardımcı olduğu için motosiklet sürücüsüne teşekkür ettiler.