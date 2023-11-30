Muratlı'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muratlı'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kazımdirik-Turan Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durduran güvenlik güçleri, araç içerisinde 15 adet Crax adlı uyuşturucu madde ile 1 adet Sboxone adlı sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Araçtaki şüpheliler M.Y., E.Y., N.Y. ve F.K. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.Y. ve F.K., ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.