Online Kasko Teklifi Almanın Avantajları ve Kolay Adımları

Trafik sigortası bir kaza durumunda karşı tarafın masraflarını belirli bir limit dahilinde karşılarken kasko sigortası sigortalı olan kişinin masraflarının bir kısmını ya da tamamını karşılar. Olası durumlara karşı belirli bir teminat isteyenler gayet makul bütçeler ile kasko sigortası yaptırabilir. Üstelik artık kasko sigortası yaptırmak çok kolay, sadece dakikalar içerisinde fiyat teklifi alabilir ve poliçenizin hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

Kasko sigortası teklifi almak için internetten faydalanabilirsiniz. Online olarak bazı bilgileri sigorta firmasına iletmeniz durumunda kısa zamanda fiyat teklifi tarafınıza iletiliyor. Özellikle AXA Sigorta tercih edildiğinde kasko sigortası teklifi alma ve sigorta yaptırma sürecinin son derece hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Yalnızca 3 dakika içerisinde kasko sigortası teklifinin size ulaşması için bazı bilgileri iletmeniz gerekiyor. Bunlar; kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, aracınıza dair bazı bilgiler ve ödeme bilgilerinizdir. İlgili alanlara bu bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde yazdıktan sonra kasko teklifi al diyerek fiyat teklifinin sadece 3 dakikada size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Poliçeniz 5 Dakikada Hazır!

Fiyat teklifini kabul etmeniz durumunda poliçenizin yalnızca 5 dakikada hazırlanması mümkün oluyor. Bu sayede olası risklere karşı aracınızı bir güvence altına almanız da mümkün oluyor. Kasko sigortası yaptırmak için gereksiz bir zaman kaybı yaşamak yerine siz de online olarak fiyat teklifi almayı seçebilirsiniz. Bu sayede AXA Sigorta tarafından sunulan kasko sigortasının avantajlarından siz de faydalanmış olacaksınız. İşte o avantajlardan bazıları…

Onarım esnasında ikame araç sunulur.

Ücretsiz olarak orijinal parça avantajı vardır ve bulunmayan yedek parçanın temin edilmesi sağlanır.

3 yıl yeni değer teminatı bulunur.

Hasar küçük ölçekli ise küçük onarım kapsamında tamirat yapılır.

Yol yardım hizmeti vardır.

Kişisel eşya ve yanlış akaryakıt dolum teminatı vardır.

Kişisel asistan hizmeti sunulur.

000 TL’ye kadar çekme ve kurtarma teminatı vardır.

Araç kiralamada indirim imkânı vardır.

Restoran ve otel rezervasyonları hizmeti bulunur.

Tutumlu Kasko tercih edildiğinde %40 fiyat avantajı vardır.

AXA Garantili servisler tercih edildiğinde bakım ve onarım işlemlerinde 2 yıl sigorta bulunur.

AXA Sigorta Kasko Paketleri Neler?

Sağladığı avantajlar ile ön plana çıkan AXA Sigorta, kasko yaptırmak isteyenlere üç farklı seçenek sunuyor. Bunlar;

Maksimum Kasko

Tutumlu Kasko

Büyük Hasar Kasko

Bu paketlerin neleri kapsadığını öğrenmek için AXA Sigorta internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sadece birkaç bilgiyi ilgili alana yazarak dakikalar içerisinde tarafınıza sigorta teklifinin iletilmesini sağlayabilirsiniz.