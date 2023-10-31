Orhaneli'nin çehresi değişiyor

Bursa’nın dağ ilçesi Orhaneli’ye, 200 bin metrekare parke taşı döşendi.

Orhaneli Belediyesi, ilçenin birçok yerinde sürdürdüğü yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla mahallelerin çehresini değiştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede kilit parke taşı yol ve kaldırım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye, 2023 yılı itibariyle 65 bin metrekare, 4 yılda ise toplam 200 bin metrekare kilit parke yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Zarar görmüş ve yıpranmış durumda olan yol ve kaldırımların yenilenmesinin yanı sıra yeni kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmaları ihtiyaç duyulan mahallelerde devam edecek.

Orhaneli Belediyesi’nin ilçe sakinlerine daha iyi bir hayat kalitesi sunma amacına odaklandığını ifade eden Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Her mahallemizin beklentisine cevap verebilmek için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Özellikle alt yapı çalışmalarımız ile başladığımız bir hizmet yolculuğu bu. Elektrik direklerinin yol altına alınması, aspest boruların değiştirilmesi ve doğalgaz hattı döşemelerinden sonra çalışmalarımız hız kazandı. Üst yapı çalışmalarımızla yollarımızı istenilen seviyeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve sıkıntısız bir yaşam sürdürebilmeleri için belediye olarak elimizden gelen bütün imkanları kullanıyor ve hizmete sunuyoruz" dedi.

Başkan Aykurt, fen işleri ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyip mahalle sakinleriyle sohbet ederken, çalışanlara da yardım etti.