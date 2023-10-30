Osmangazili dağcıların '100. yıl' zirve tırmanışı

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Osmangazi Doğa Sporları Akademisi (OSDAK) üyesi 49 dağcı, Uludağ’ın zirvesine tırmanarak Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını farklı alanda kutlamak için harekete geçen 49 doğasever, Uludağ oteller bölgesinde bir araya gelerek zirveye tırmanışı gerçekleştirdi. Oteller bölgesinden yürüyüşe geçen dağcılar, ilk önce 2 bin 486 metre rakımda bulunan küçük zirveye tırmandı. Buradan hareket ederek toplamda 4 saatlik yolculuğun ardından 2 bin 543 rakımlı büyük zirveye ulaştı. Dağcılar ulaştıkları büyük zirvede Türk Bayrağı açıp, İstiklal Marşı’nı okuyarak Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladı.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, bu anlamlı etkinlikte kendilerine verdiği destekten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.