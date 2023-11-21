Osmanlı Halk Kıyafetleri Sergisi Ümraniye'de açıldı

Osmanlı İmparatorluğu’nun, fethettiği topraklardaki halkların giydiği kıyafetler, takılar ve yaşam kültürüne ait objelerden oluşan Osmanlı Halk Kıyafetleri Sergisi, Ümraniye Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Merkezi’nde özel koleksiyon ile ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkardı.

Ümraniye Belediyesi, Uluumay Vakfı’nın özel koleksiyonundan oluşan Osmanlı Halk Kıyafetleri Sergisini Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla buluşturdu.

17. ve 20. yüzyıl arasındaki dönemi kapsayan sergide, din adamlarının kıyafetlerinden gelinliklere, dergâh kültüründen kahve kültürüne, kapı tokmaklarından kişisel bakım malzemelerine kadar 200 ila 300 yıllık tamamının orijinal olduğu 750 parça eser sergilendi.

Vatandaşlar, Osmanlı Halk Kıyafetleri Sergisini 20 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında saat 09.00 – 17. 00 saatleri arasında Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edebilecek.

Konuyla ilgili konuşan Dursun Gürlek, "Sanat insanı heyecanlandırır. Şu sergideki o şaheser tabloları seyrederken hem kalp gözüm hem de baş gözüm heyecana geldi. Göz deyince aklıma hemen bu geliyor. Cenab-ı Hak bu gözü Allah’ın yeryüzündeki sanat eserlerini görün, siz de onların taklitlerini yapın, devamını getirin diye gözü yaratmıştır. Göz ola güzeli göre. Kulak ola doğruyu işite. Bunlar hep sanat eseri. En büyük sanatkar Allah’tır çünkü Sâni ismi var. Yeryüzündeki güzellikler de Allah’ın Sâni isminin tecellisinden başka bir şey değildir. Bu vesile ile bu sergiyi tertipleyenlere ve ev sahipliği yapan Ümraniye Belediyemize değerli başkanımıza huzurlarınızda kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Daha sonra sahneye çıkan Uluumay Osmanlı Halk Kıyafet ve Takıları Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Uluumay Gökalp’e çiçek takdim eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Size babanızın yolunda ilerlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstanbul bir dünya şehri, Napolyon’un dediği gibi "Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olması lazımdı" der. Onun için İstanbul’da bu eserin sergilenmesi inşallah belki başlangıç olur. Dursun hocamıza sanatla ilgili konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Program ile ilgili bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün yine bir etkinlikte beraberiz. Uluumay Vakfı vardı. Osmanlı coğrafyasında üç kıtadan getirilmiş çok çeşitli nadide eserler var. Onların çok az bir kısmını Ümraniye Belediyemizin bu sergi salonunda gezdik dolaştık ve sanatseverle beraber olduk. Bu sebeple ben onlara çok teşekkür ediyorum. Feyza hanıma bu sergiyi tertiplemesinden dolayı, bizim arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Dursun Gürlek hocamıza da teşekkür ediyoruz. Hangi medeniyetten geldiğimizi gençlerimize çocuklarımıza hatta şu anda yaşayan yaşlılarımıza hepsine anlatmamız lazım." ifadelerini kullandı.