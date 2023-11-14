Osmanlı hanedan ailesi reisi şehzade Harun Osmanoğlu'nun dünürü vefat etti

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın üçüncü kuşak torunu ve Osmanlı Hanedan Ailesi Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu’nun dünürü Kazım Gürkan 93 yaşında vefat etti.

Şehzade Orhan Osmanoğlu’nun eşi Esra Osmanoğlu’nun babası olan Kazım Gürkan 14 Kasım günü saat 05.00’te Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Emekli astsubay olan Gürkan 93 yaşındaydı. Ailesinden alınan bilgiye göre, Kazım Gürkan’ın cenaze namazı, 15 Kasım 2023 Çarşamba günü ikindi namazının ardından Fatih Camii’nde kılınacak ve Pendik Tavşantepe Mezarlığı’nda 12 yıl önce vefat eden eşinin yanına defnedilecek. Aile fertleri taziyeleri ise 17 Kasım Cuma günü Emir Sultan Yurdu /Yakuplu - Beylikdüzü’nde saat 19.30’da kabul edecek.