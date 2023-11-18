Otopark ücretinden kaçan turizm araçları mahallelinin korkulu rüyası haline geldi

İstanbul Havalimanı’na komşu olan Tayakadın Mahallesi turizm araçlarının bekleme noktası haline geldi. İstanbul Havalimanı içerisine girerek otopark ücreti ödemek istemeyen turizm firmaları, araçlarını havalimanına yaklaşık 5 dakika uzaklıkta olan Tayakadın Mahallesi’ne yönlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde turizm firmasının şoförlerini uyaran mahalle muhtarı ile şoförler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, mahalleli yetkililerden yardım istedi.

Arnavutköy’de bulunan Tayakadın Mahallesi İstanbul Havalimanı’na komşu mahallelerden biri. Mahalleden havalimanına ulaşım yaklaşık 5 dakika sürüyor.

VİP yolcu taşımacılığı yapan turizm firmaları, İstanbul Havalimanı içerisindeki otoparklara ücret ödememek amacıyla bu mahallelere dadandı. Turizm araçları sefer saatleri dolana kadar mahalle içerisindeki cadde ve ara sokaklara park ederek vakit geçiriyor. Tayakadın Mahallesi’nde vatandaşların hayvanlarının su içtiği yalaklarda araçların yıkandığı iddia edilirken, şoförlerin de uygunsuz hareketlerde bulunduğu mahalle sakinleri tarafından öne sürüldü. Cadde üzerine uygunsuz şekilde park edilen turizm araçları nedeniyle zaman zaman kilitlenen trafikte İETT otobüsleri ve otomobiller de geçişte zorluk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarı yapılan şikayetler üzerine turizm firmasına ait araçlardaki şoförlerle konuşmak istediği esnada tepki görerek şoförlerin "sen trafik amiri misin, sana ne" gibi cevaplar verdiği kameraya yansıdı. Yapılan şikayetler üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri hatalı park yapan araçlara ceza yazdı. İsyan eden mahalleli ise yetkililerden yardım istedi.

"İETT şoförü rica edince araçlarını çekmelerini söyledim tepki gösterdiler"

Yaşananlar ile ilgili konuşan Tayakadın Mahalle Muhtarı Solmaz Bozdemir, "Buraya gelen turizmci arkadaşlar köy yerleşik alanımızdaki noktalara araçlarını sağa sola bırakıyorlar. Belediye otobüsleri buradan geçemiyor ve zaman zaman burası kilitleniyor. Bu köyde vidanjörler çekim yapıyor bazı hanelerde hatalı park olunca onlar da giremiyorlar. Köyde çeşmemiz var ve köylü hayvancılık yapıyor ama araçlarını oraya çekip sabunlu suyla araç yıkıyorlar hayvanlar su içemiyor. Bizim parkla alakalı sıkıntımız var. Maalesef park ücretinden kaçıp buraya geliyorlar. Burası gidiş geliş bir şerit yol. Bu çizilen çizgiler araç parkının yasak olduğunu anlatıyor ama maalesef park ediliyor. İETT otobüsü geçemeyince benden rica etti ben kahveye gidip şoför arkadaşlardan araçlarını çekmesini istedim. Bana tepki gösterdiler. “Sen trafik amiri misin?” dediler. Ben de jandarma ekiplerini çağırdım" ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan Nusret Bozdemir, "Burada yol dar daha bu sabah gerginlik yaşadık ufak gerginlikler büyüklerine neden oluyor. Ara sokaklar dolmuş durumda belediye otobüsleri de geçemiyor. Buraya bir çare bulunsun ya da uygun park edilsin halk burada mağdur edilmesin. Araçlarının pisliğini sokak aralarına atıyorlar bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.