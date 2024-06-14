Otoyolda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Otoyolda bayram tatili dolayısıyla akıcı yoğunluk sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Yarın trafiğin daha da yoğun olması bekleniyor. D-100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde de akıcı trafik devam ediyor.

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