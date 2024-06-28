Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Gümüş Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Slovenya'nın ev sahipliğinde Sempeter şehrinde düzenlenen Gümüş Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Letonya'yı 3-1 mağlup etti.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Gümüş Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Slovenya’nın ev sahipliğinde Sempeter şehrinde düzenlenen Gümüş Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Letonya’yı 3-1 mağlup etti.

Slovenya’nın ev sahipliğinde Sempeter şehrinde düzenlenen Gümüş Milletler Ligi’nde mücadele eden Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, ilk maçında Letonya’yı 3-1 (17-25, 25-17, 25-17, 25-21) mağlup etti.

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Organizasyona galibiyetle başlayan Milliler, günün ikinci maçında saat 19.00’da Hollanda ile karşılaşacak. Müsabaka, Paravolley Avrupa YouTube sayfasından yayınlanacak.

Millilerin kalan maçlarının programı şu şekilde:

29 Haziran

14.30 Türkiye-Slovenya

19.00 Türkiye-İtalya

30 Haziran

12.30 Türkiye-Macaristan