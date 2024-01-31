OYAK Çimento, yenilediği müşteri portalını hizmete sundu

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar liderlerinden OYAK Çimento, yeni müşteri portalını devreye aldı. Online ve self servis olarak siparişlerin oluşturabildiği yeni sistemde, ödeme işlemleri kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor.

6 fabrikada üretim, 7 coğrafi bölgede satış gerçekleştiren Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar liderlerinden OYAK Çimento, değişen müşteri talepleri ve beklentileri doğrultusunda kendini sürekli yeniliyor. Toplam 12,4 milyon ton klinker ve 22,5 milyon ton çimento üretimiyle Türkiye’nin en büyük ve en çevreci çimento markalarından olan OYAK Çimento, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda yenilediği müşteri portalını hizmete sundu.

Yapılan açıklamaya göre, şirket müşterilerinin online ve self servis olarak siparişlerini oluşturabildikleri yeni müşteri portalında, ödeme işlemleri kredi kartı ile gerçekleştirilebiliyor. Kredi kartı ile taksitli ödeme seçeneği de bulunan sistem, şirket müşterilerine baştan uca sipariş yönetimi ve alternatifli online ödeme kolaylığı sunuyor. Yeni müşteri portalı; sipariş bilgileri ve sipariş durumunun, sevkiyat raporları ve ekstrelerinin, OYAK Çimento ürün analiz raporlarının, şikayet ve talep yönetiminin de sistem üzerinden gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor. Şirketin müşteri iletişim platformu İ-deal mobil uygulaması üzerinden de müşteri portalına giriş imkanı bulunuyor.