(Özel) 6 bin yıl sonra ilk konser

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Daskyleion antik kentinde "Kuruluş Efsanesi" adlı Tragedya ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın konseri izleyenleri çok eski çağlara götürdü.

32. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin 3’üncü gününde Daskyleion antik kentinde "Kuruluş Efsanesi" adlı Tragedya ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın gösterisi düzenlendi. Çok sayıda katılım sağlanan gösteri oldukça beğeni görürken, "Canlı Heykel" performansı ilgi çekti. Sanatseverler de fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Daskyleion antik kentinde tarihi tekrar canlandıran Mimus Performans Sanatları canlı heykel gösterisi ile adeta izleyenleri o tarihe tekrar taşıdı. Canlı heykelde 24 saatlik performans ile dünya rekorunu elinde tutan Genel Sanat Yönetmeni Yunus İşçi, "Türkiye’de bir ilk olan beyaz canlı heykellerimiz Pers askeri, Makedon kadını ve Pers zırhlılarını canlandırırken seyirciden tam not aldık" dedi.

Festival Genel Sekreteri ve Belediye Meclis Üyesi Nüvit Erten ise, "32. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’ni düzenliyoruz. Daskyleion antik kentinin üzerindeyiz. Daskyleion antik kenti geçmişi 6 bin yıla kadar uzanan bir kent ve Pers ve Lidya uygarlığı bir Frigya uygarlığı bu bölge anlamında Anadolu’nun en özgün coğrafyalarından birisine sahip. Şu anda tarihsel anlamda da en eski tarihe uzanıyoruz. Bizim de bir hayalimiz vardı. Bu bölgede böyle bir etkinliği düzenlemek amacındaydık. Bu anlamda da bugün buradayız. Az önce Daskyleion efsanesini anlatan bir Tragedya oyunu ile TED Koleji bizimle buluştu. Bursa Devlet Senfoni Orkestrası konser veriyor. Gerçekten çok büyük bir kalabalık var. Bandırma ve bölgeden buraya ilgi duyanlar bugün buradalar. Manyas’tan katılımlar oldu Bandırma’dan katılımlar oldu. Burada çok keyifli bir hava var. Güzel geçtiğini düşünüyorum, bundan sonrası için daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.