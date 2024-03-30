(Özel) Bu mahallede sadece 17 seçmen sandık başına gidecek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin Çallı Kırsal Mahallesi'nde 17 seçmen sandık başına gidecek.

(Özel) Bu mahallede sadece 17 seçmen sandık başına gidecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin Çallı Kırsal Mahallesi’nde 17 seçmen sandık başına gidecek.

1960’lı yıllarda 40 haneli bir köy iken su sıkıntısı nedeniyle 5 haneye düşen Burhaniye’nin Çallı Kırsal Mahallesi’nde Pazar günü kurulacak sandıkta 17 seçmen oy kullanacak. 17 seçmenin kayıt olduğu kırsal mahallede kardeş olan 2 muhtar adayı seçim yarışına girecek.

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Köy sakini Serhan Köşgeroğlu “Bu köyün suyu kesildiği için 60’lı yıllardan sonra terk edilmiş. Bundan dolayı köyde yaşayan kalmamış. 17 tane sadece hayvancılıkla geçinen seçmenimiz var burada. İki tane muhtar adayımız var. Güzel bir köy. Bu köy zamanla su geldiği için yaşayan insan alacak, sonra da güzelleşecek.”dedi.

Çallı Mahalle Muhtarı Hüseyin Özen “Köyümüzde hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. 17 seçmenimiz var. Yarın demokrasi yarışı olacak. Köyün büyük kısma büyük şehirlere ve Balıkesir’e göç etmiş. Biz de köyümüze sahip çıkıyoruz.”dedi.