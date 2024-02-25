(ÖZEL) Polisten ağlatan kovalamaca

Bursa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayıp şehri birbirine katan araçtaki 3 kişi, yunus polisinin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı. Kaçarken bir araca çarparak hasar veren SUV otomobilde yapılan aramada 172 gram metamfetamin ele geçirildi. Polise yakalanınca ağlamaya başlayan şüpheliler suçu birbirine attı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece Doburca Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde polisinin şüphelenerek durdurmak istediği 16 BCY 892 plakalı Nissan Qhasgai marka otomobil ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İzmir yolu üzerinde yunus polislerinin kovaladığı araç, önce Ataevler sonra Özlüce ve 100. Yıl mahallelerinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Motosikletli ve araçlı yunus polislerinin amansız takibi sonrası 100. Yıl Mahallesi 512. Sokak üzerinde park halindeki 16 DA 311 plakalı otomobile çarpınca ağır hasar alıp hareket edemedi. Araçtaki 3 şahsı etkisiz hale getiren polisler yaptıkları aramada da paspas üzerine bırakılmış poşet içerisinde 170 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Kıskıvrak yakalanan şahıslardan biri ağlayıp suçu diğer iki kişinin üzerine atarken, aracın sürücü mahallinde yakalanan ehliyetsiz ve 88 promil alkollü Hanifi Buğra M. yemin edip, aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Halıcılık yaptığı öğrenilen şahıs, işlem yapan polis ekiplerine, "Ehliyetim yok, alkollüyüm ama yemin ederim aracı ben kullanmıyordum" dedi. Aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan tesisatçı Berkay Y. ile arka koltukta oturan ve garsonluk yaptığı belirtilen yaşı küçük A.E.K. de gözaltına alındı. Yapılan UYAP sorgusunun ardından aranan şahıslar olmadığı tespit edilen 3 kişi, ele geçirilen uyuşturucu madde ile birlikte ifadeleri alınmak üzere Organize Sanayi Polis Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, şahısların polisten kaçarken başka bir araca çarpıp hurdaya çevirdiği, SUV aracı bir başkasından emanet aldıkları ortaya çıktı. Araç sahibi şahısları telefonla arayıp ulaşmak istese de aracın bluetoothuna bağlı telefona bakan olmadı.

Aracın sürücüsü Hanifi Buğra M.’ye sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma, ters yönde seyretme, muayenesiz, alkollü araç kullanma, ’dur’ ikazına uymama ve drift konularını ihlal ettiğinden toplamda 87 bin 54 TL cezai işlem uygulanıp, araç ise trafikten men edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.