Özelde çalışan sağlık çalışanlarının sorunu daha çabuk çözüme kavuşacak

Özelde çalışan sağlık personellerini sendikalaştırmak ve sorunlarını dile getirerek çabuk çözüme kavuşturmak amacıyla Özel HEKİMSEN kuruldu.

HEKİMSEN, özelde çalışan sağlık personellerini sendikalaştırmak amacıyla Özel HEKİMSEN’i kurdu. Özel HEKİMSEN’in Kurucu Başkanı Dr. Yücel Katı olurken, yönetiminde Dr. Ali Özeren, Dr. Müslüm Şahin, Dr. Ömer Aygün, Dr. Ünal Kurtoğlu, Dr. Erol Comart, Dr. Mehmet Topçu ve Opr. Dr. Selim Genç yer aldı. Sorunları çözmek için çalışacaklarını dile getiren Kurucu Başkan Dr. Yücel Katı, "Özel sektörde çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarımızın sorunlarını iyi biliyoruz. Bu sorunları çözmek için Özel Hekimsen Sendikası’nı kurduk. Kuruluş aşamasında çok fazla zorlanmadık. Çünkü HEKİMSEN birçok konuda bizim için önder olmuş vaziyette. Bizler de bu imkanlar neticesinde sağlık sistemindeki yanlışlıkları düzeltmek için gayret edeceğiz" dedi.

Özel HEKİMSEN’in, HEKİMSEN Ankara Şubesi ile aynı çatı altında faaliyet yürütecekleri bildirildi.