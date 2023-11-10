Özhan Market, Atatürk'ü özlemle andı

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da, özel bir anma töreni düzenledi.

Özhan Market’in merkez deposunda ve tüm şubelerinde görev yapan çalışanlar saatler 09.05’i gösterdiğinde binaların dışında toplandı. Sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunan çalışanlar, daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu. Tören duygusal anlara da sahne oldu. Bazı çalışanlar tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Özhan Market Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, "Bugün, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybetmenin yıl dönümü. Onun bize bıraktığı mirası ve ilkeleri unutmadan, ülkemize ve toplumumuza daha iyi hizmet etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz” dedi.

Özhan Market, bu anlamlı günde market personeli için de Atatürk’ün sevdiği yemekler olan mısırlı buğday çorbası, kuru fasulye, pirinç pilavı ve irmik helvasından oluşan bir menü oluşturdu. Özhan Market, sadece ticaretin ötesinde sosyal sorumluluklarına önem vererek, toplumla daha da iç içe bir marka olma vizyonunu sürdürmeye devam ediyor.