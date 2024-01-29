Pehlivanköy'de fidan dikim etkinliği
Kırklareli'ye bağlı Pehlivanköy ilçesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.
Kırklareli’ye bağlı Pehlivanköy ilçesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.
Pehlivanköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar, Doğanca köyünde bulunan Şehit Polis Memuru Ruhi Kasapoğlu hatıra ormanında toprakla buluştu.
Etkinliğe, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.