Petrol Ofisi Grubu'na MarTech Awards'tan ödül

Pazarlama teknolojilerinin sektöre örnek olan başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği MarTech Awards 2024’te, Petrol Ofisi Grubu’nun “Petrol Ofisi Mobil Uygulaması” ödül aldı.

Petrol Ofisi, pazarlama teknolojilerinin sektöre örnek olan başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği MarTech Awards 2024’te “Positive Card ve Petrol Ofisi Mobil Uygulaması” ile “Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

2 milyonu aşkın indirilme sayısına ulaşan Petrol Ofisi mobil uygulamasıyla, misafirler kart taşımadan, araçlarının plakalarını kaydederek Positive Card sadakat üyeliği oluşturabiliyor ve akaryakıt alımlarında Positive Card’ın tüm avantajlarından faydalanabiliyor.

Aldıkları ödül hakkında değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu Pazarlama Kıdemli Müdürü Simge Gökalp Çakır, “Petrol Ofisi Mobil Uygulaması teknolojiyi merkezimize alan, tüketicinin değişen ve gelişen taleplerine odaklanan bir ekosistem geliştirmeye verdiğimiz önemin en değerli yapıtaşlarından biri. MarTech Awards’dan aldığımız bu ödül de sahip olduğumuz misyon doğrultusunda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu kanıtlar nitelikte. Petrol Ofisi Grubu olarak müşterilerimize en iyi deneyimleri sunmak amacıyla teknolojiye yatırım yaparak yeni uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.